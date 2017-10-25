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Почти в 3 раза выросли поступления в пензенский бюджет в рамках процедур банкротства

08:56 | 25.10.2017 | Экономика

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Поступления в бюджет в рамках процедур банкротства составили в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2017 года 216,5 млн. рублей, что превышает сопоставимую сумму за предыдущий год в 2,9 раза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Федеральной налоговой службы.

Почти в 3 раза выросли поступления в пензенский бюджет в рамках процедур банкротства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что по состоянию на 1 октября 2017 года процедуры банкротства с участием уполномоченного органа введены в отношении 199 должников с суммой задолженности перед бюджетом свыше 1,4 млрд. рублей.

Из них 36 находятся в процедуре наблюдения, семь — внешнего управления, а еще 156 — в процедуре конкурсного производства.

По данным УФНС, за девять месяцев было завершено 37 процедур банкротства с суммой задолженности 178,4 млн. рублей.
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