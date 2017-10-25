В Пензенской области предлагается расторгать соглашения с недобросовестными инвесторами Экономика

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Возможность досрочного расторжения в одностороннем порядке инвестиционного соглашения предлагается предусмотреть в Пензенской области в случае, если компания, с которой оно заключено, не выполняет взятые на себя обязательства.

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Законопроект, которым вносятся изменения в региональный закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области», будет рассмотрен на второй сессии Законодательного собрания в предстоящую пятницу, 27 октября.

В нем прописано несколько оснований, по которым могут быть расторгнуты ранее достигнутые договоренности с организацией.

Одно из них — невыполнение инвестором обязательств по инвестсоглашению, за исключением случаев, когда оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Кроме того, к ним отнесено недостижение показателей эффективности предоставленных налоговых льгот по данному соглашению, а также реального бюджетного, экономического или социального эффекта.

Также соглашение может быть расторгнуто, если станет известно, что инвестор представил недостоверные сведения.

Предлагаемая процедура предусматривает, что решение о прекращении предоставления господдержки будет приниматься правительством Пензенской области в течение месяца со дня поступления соответствующих предложений от уполномоченного органа.

Кроме того, в законопроекте прописано, каким образом будет рассчитываться сумма, которую инвестор будет обязан уплатить в бюджет региона в связи с досрочным расторжением соглашения.