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В Пензенской области будут расторгать соглашения с недобросовестными инвесторами

12:53 | 27.10.2017 | Экономика

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Законопроект, который предусматривает возможность досрочного расторжения в одностороннем порядке инвестсоглашения с компанией, не выполняющей прописанные в нем условия, принят в ходе второй очередной сессии Заксобрания Пензенской области в пятницу, 27 октября.

В Пензенской области будут расторгать соглашения с недобросовестными инвесторами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующие изменения внесены в закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» по инициативе прокуратуры региона.

Среди оснований, по которым могут быть прекращены отношения с инвестором — недостижение показателей эффективности предоставленных налоговых льгот, а также реального бюджетного, экономического или социального эффекта.

Предполагается, что решение о прекращении предоставления господдержки будет приниматься правительством Пензенской области. При этом будет рассчитана сумма, которую инвестор будет обязан уплатить в бюджет региона в связи с досрочным расторжением с ним соглашения.
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