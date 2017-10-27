В Пензенской области будут расторгать соглашения с недобросовестными инвесторами Экономика

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Законопроект, который предусматривает возможность досрочного расторжения в одностороннем порядке инвестсоглашения с компанией, не выполняющей прописанные в нем условия, принят в ходе второй очередной сессии Заксобрания Пензенской области в пятницу, 27 октября.

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Соответствующие изменения внесены в закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» по инициативе прокуратуры региона.

Среди оснований, по которым могут быть прекращены отношения с инвестором — недостижение показателей эффективности предоставленных налоговых льгот, а также реального бюджетного, экономического или социального эффекта.

Предполагается, что решение о прекращении предоставления господдержки будет приниматься правительством Пензенской области. При этом будет рассчитана сумма, которую инвестор будет обязан уплатить в бюджет региона в связи с досрочным расторжением с ним соглашения.