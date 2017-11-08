EN
18:23:14 Среда, 8 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе начинающим предпринимателям расскажут, с чего начать бизнес

15:59 | 08.11.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Тренинг по программе «Азбука предпринимателя» АО «Корпорация «МСП» пройдет в Пензе с 13 по 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе начинающим предпринимателям расскажут, с чего начать бизнес

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие предназначено для людей, которые планируют начать свой бизнес или реализовать новый проект.

Предполагается, что в рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с нуля — от момента формирования идеи до регистрации предприятия.

Ожидается, что по итогам мероприятия участники разработают готовый бизнес-план.

Кроме того, начинающим бизнесменам расскажут о поиске источников финансирования и существующих мерах поддержки.

Тренинг пройдет в инновационном бизнес-инкубаторе на улице Володарского в Пензе. Для участия в нем необходимо обратиться в центр поддержки предпринимательства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области выявлено почти 800 нарушений в сфере противодействия терроризму Пензенский «Дизель» в Новокузнецке уверенно обыграл «Металлург»
НКО смогут использовать герб Пензенской области на сувенирной продукции Срок конкурсного производства в отношении МУП «ППП» продлен до апреля 2018 года
Украсить Пензу к Новому году нужно до декабря — Сергей Волков В Каменке бывшая директор школы осуждена за махинации с покупкой спортинвентаря
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver