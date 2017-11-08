В Пензе начинающим предпринимателям расскажут, с чего начать бизнес Экономика

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Тренинг по программе «Азбука предпринимателя» АО «Корпорация «МСП» пройдет в Пензе с 13 по 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Мероприятие предназначено для людей, которые планируют начать свой бизнес или реализовать новый проект.

Предполагается, что в рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с нуля — от момента формирования идеи до регистрации предприятия.

Ожидается, что по итогам мероприятия участники разработают готовый бизнес-план.

Кроме того, начинающим бизнесменам расскажут о поиске источников финансирования и существующих мерах поддержки.

Тренинг пройдет в инновационном бизнес-инкубаторе на улице Володарского в Пензе. Для участия в нем необходимо обратиться в центр поддержки предпринимательства Пензенской области.