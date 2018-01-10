Сформирован новый состав общественного совета при пензенском Минпроме Экономика Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Новый состав общественного совета сформирован при министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Возглавил его исполнительный директор регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» Александр Акимов. Заместителем председателя совета стал директор центра трудоустройства обучающихся Пензенского государственного технологического университета Юрий Панин, секретарем — замруководителя Приволжского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки Российской государственной академии интеллектуальной собственности Елена Едемская. Всего в его состав вошли 12 человек. В их числе — директор областного общественного учреждения «Центр бизнес-сообществ «Венец» Константин Войцеховский, генеральный директор ООО «Арсенал-Сервис» Игорь Зайдман, зампред региональной федерации профсоюзов Николай Бажанов, индивидуальный предприниматель Игорь Лукьянченко, заместитель руководителя ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин, директор автотранспортного союза Пензенской области Василий Тюкалов и начальник контейнерного терминала «Пенза» филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Руслан Тренгулов. Кроме того, в общественный совет вошли двое представителей СМИ — корреспондент информационного центра «Пензенская правда» Анатолий Володин и редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова. Нашли ошибку в тексте?

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