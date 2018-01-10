EN
23:20:17 Среда, 10 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Сформирован новый состав общественного совета при пензенском Минпроме

12:20 | 10.01.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Новый состав общественного совета сформирован при министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Сформирован новый состав общественного совета при пензенском Минпроме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возглавил его исполнительный директор регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» Александр Акимов.

Заместителем председателя совета стал директор центра трудоустройства обучающихся Пензенского государственного технологического университета Юрий Панин, секретарем — замруководителя Приволжского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки Российской государственной академии интеллектуальной собственности Елена Едемская.

Всего в его состав вошли 12 человек.

В их числе — директор областного общественного учреждения «Центр бизнес-сообществ «Венец» Константин Войцеховский, генеральный директор ООО «Арсенал-Сервис» Игорь Зайдман, зампред региональной федерации профсоюзов Николай Бажанов, индивидуальный предприниматель Игорь Лукьянченко, заместитель руководителя ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин, директор автотранспортного союза Пензенской области Василий Тюкалов и начальник контейнерного терминала «Пенза» филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Руслан Тренгулов.

Кроме того, в общественный совет вошли двое представителей СМИ — корреспондент информационного центра «Пензенская правда» Анатолий Володин и редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.
Актуальное
Читайте также
В Пензе оценят целесообразность запуска маршрута до ГПЗ через Леонидовский путепровод В Пензе у наркосбытчика изъято 5 тыс. разовых доз «синтетики»
Мэр Пензы рассказал об участках, которые будут предлагать для решения проблемы дольщиков Пензенская прокуратура указала на слабый контроль за расходованием субсидий в АПК
В Пензе за год зарегистрировано почти 1,5 тыс. юрлиц — мэр В Пензенской области за год меры соцподдержки получили 420 тыс. человек
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver