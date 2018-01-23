Губернатор обсудил кадровый вопрос с главами предприятий Ленинского района Пензы Экономика

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Итоги работы за 2017 год, а также проблема подготовки кадров для промышленности стали главными темами рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с руководителями крупных предприятий Ленинского района Пензы, состоявшейся в правительстве региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Я решил установить новые традиции и помимо встреч в рамках ассоциации промышленников раз в год собираться с вами для предметного разговора», — пояснил Иван Белозерцев.

Он предложил обсудить волнующие промышленников вопросы.

Информируя главу региона и коллег о результатах работы за прошлый год генеральный директор АО «НИИФИ» Андрей Николаев сообщил, что объем производства превысил 1,3 млрд. рублей — это на 4% выше результата 2016 года, а средняя зарплата работников научного института составила 40 тыс. рублей.

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По его словам, предприятие испытывает острый дефицит в инженерах-технологах, а также в специалистах рабочих профессий — токарях, фрезеровщиках, при этом в рамках решения проблемы «НИИФИ» взаимодействует с ПГУ, где открыта совместная кафедра, и налаживает контакты с ПензГТУ.

В свою очередь губернатор предложил пересмотреть направления подготовки в пензенских вузах.

«Раньше за бюджетные деньги мы готовили много экономистов, юристов. Это неправильно. Сегодня региону нужны инженерно-технические специальности», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев поручил систематизировать информацию о потребностях в кадрах, после чего обсудить положение дел с руководителями вузов, сообщает пресс-служба облправительства.