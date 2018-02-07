В Пензе губернатор поручил активизировать работу коллегий при министерствах и ведомствах Экономика

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил активизировать работу коллегий при министерствах и ведомствах.

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Он счел недостаточной деятельность по реализации некоторых государственных программ Пензенской области в сфере развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности.

«Мы выделяем значительные средства на поддержку отрасли. Задача соответствующего ведомства в том, чтобы довести деньги до предприятия, которое в них нуждается. Надо собирать представителей организаций, рассказывать об условиях получения займа», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что недопустимо создавать волокиту при оформлении документов и потребовал корректно указывать плановые показатели.

«Меняйте систему работы, вникайте в программы до мелочей, вносите изменения в соответствии с реальными показателями», — добавил губернатор.

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Иван Белозерцев призвал регулярно проводить заседания коллегий при министерствах и ведомствах для наиболее эффективного контроля над освоением средств госпрограмм, работающих в Пензенской области, более 76% из которых направлены на социальную поддержку граждан, агропромышленного комплекса, развитие территорий и инженерной инфраструктуры.

«Сформируйте 1–2 наиболее актуальных вопроса, пригласите представителей муниципальных образований, обсудите сложные ситуации и наметьте пути решения», — сказал он.

Иван Белозерцев уточнил, что графики заседаний должны быть составлены в течение недели и выразил намерение принять участие в некоторых из них, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.