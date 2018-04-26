Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал Экономика

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые три месяца 2018 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по март текущего года относительно аналогичного периода 2017 года чистая прибыль увеличилась более чем в четыре раза, чистая процентная маржа — на 3%, чистые комиссионные доходы — на 13%, а чистый валовый доход — на 7%.

По состоянию на 1 апреля 2018 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 199,4 млн. рублей, чистый процентный доход — 73,8 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 55 млн. рублей, валовая прибыль до резервов и уплаты налогов — 49 млн. рублей, что больше на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чистая прибыль — 76,8 млн. рублей.

Активы банка на начало апреля составили 5,57 млрд. рублей, рост — 19% к аналогичной дате 2017 года; собственный капитал достиг 881,2 млн. рублей, увеличение — 19,5%.

С начала 2018 года «Кузнецкий» предоставил предприятиям и физическим лицам кредиты на сумму 1,2 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 15,8% и составил 3,7 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 апреля текущего года достиг 3 млрд. рублей, рост к аналогичной дате 2017 года — 16,6%.

Портфель ценных бумаг увеличился на 40,6% — до 655 млн. рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 апреля 2018 года составил 2,46 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 1,57 млрд. рублей. Более 482 млн. рублей привлечено от Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значения нормативов на 1 апреля 2018 года составляют: Н1.1 — 9,33% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%); Н1.2 — 9,33% при минимальном значении 6%; Н1.0 — 16,25% при минимальном значении 8%; Н2 — 61,68% при минимальном значении 15%; Н3 — 62,63% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.