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Вице-мэр Пензы оштрафован за нарушение при распределении грантов

11:36 | 29.05.2018 | Экономика

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Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко оштрафован на 10 тыс. рублей за нарушение законодательства при предоставлении из бюджета грантов вновь зарегистрированным хозяйствующим субъектам.

Вице-мэр Пензы оштрафован за нарушение при распределении грантов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У конкурсной комиссии имелись законные основания не допустить к участию в проведенном администрацией Пензы в сентябре 2017 года конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий из городского бюджета одного из трех его победителей, получившего в итоге грант в размере 300 тыс. рублей. Тем самым члены комиссии нарушили права иных субъектов предпринимательской деятельности, принимавших участие в конкурсе на получение поддержки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, по результатам проверки прокуратурой Ленинского района Пензы в отношении председателя конкурсной комиссии — вице-мэра Андрея Шевченко — было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий», после чего он был оштрафован по постановлению суда.

«С целью устранения причин и условий выявленных нарушений закона прокуратурой района главе администрации Пензы [Виктору Кувайцеву] внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — пояснила Светлана Артамонова.

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