Пензенские налогоплательщики перечислили 25,3 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ Экономика

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области перечислили в первой половине 2018 года свыше 25,3 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ, что на 4,1% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном управлении ФНС России.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В федеральный бюджет мобилизовано 8,1 млрд. рублей, или на 3,1% больше чем за январь–июнь 2017 года», — добавили в ведомстве.

В управлении отметили, что поступления в консолидированный бюджет Пензенской области составили 17,2 млрд. рублей, или на 4,6% больше аналогичного периода прошлого года, в том числе в региональный бюджет — 14,4 млрд. рублей (+4,1%), в местные — 2,8 млрд. рублей (+6,8%).

Комментируя представленные цифры, в УФНС пояснили, что основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 6,9 млрд. рублей, налога на добавленную стоимость (НДС) — 5,8 млрд. рублей, акцизов — 3,9 млрд. рублей, налога на прибыль — 3,8 млрд. рублей, налога на имущество организаций — 1,8 млрд. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 1,5 млрд. рублей, земельного — 384,5 млн. рублей и транспортного — 232,9 млн. рублей.