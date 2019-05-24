В Пензенской области за четыре месяца введено около 193 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. 192 тыс. 752 кв. метра жилья введено в Пензенской области с января по апрель 2019 года за счет всех источников финансирования.

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Согласно данным Пензастата, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом основная доля — почти 86% — приходится на индивидуальное жилищное строительство. Его введено 165 тыс. 486 кв. метров. Это более чем на 81% превышает показатель за январь–апрель 2018 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензенской области было введено около 663 тыс. кв. метров жилья, что оказалось на 25% меньше уровня 2017-го.

Основной объем — 413 тыс. 961 кв. метр, или более 62% — пришелся на долю индивидуального жилищного строительства.

По имеющимся данным, на 2019 год для Пензенской области установлен целевой показатель в 700 тыс. кв. метров, на 2020 — 800 тыс. кв. метров.