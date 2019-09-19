Оборот розничной торговли в Пензенской области превысил 144 млрд. рублей Экономика

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Оборот розничной торговли составил в Пензенской области около 144,5 млрд. рублей за период с января по август 2019 года, или 102,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

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Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий населению области продано на 69,2 млрд. рублей, то есть на 4,7% больше, чем за первые 8 месяцев 2018 года. В структуре оборота розничной торговли удельный этой группы составил 47,9%.

Непродовольственных товаров население приобрело более чем на 75 млрд. рублей. это 100,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года.

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Оборот розничной торговли на душу населения в январе–августе 2019-го составил 109,6 тыс. рублей против 101,3 в таком же периоде 2018-го, в том числе по пищевым продуктам, напиткам и табачным изделиям — 52,5 тыс. рублей, по непродовольственным товарам — 57,1 тыс. рублей.

Удельный вес рынков и ярмарок в обороте розничной торговли в январе–августе 2019 года составил 5,3%, за 8 месяцев 2018-го — 5,9%.

Оборот общественного питания сложился в объеме 7 млрд. рублей, или в сопоставимой оценке 101,3% к уровню такого же периода прошлого года. В расчете на одного жителя Пензенской области этот показатель за рассматриваемый период составил 5,3 тыс. рублей.

В январе–августе он был чуть выше 5 тыс. рублей, говорится в информационном материале Пензастата.