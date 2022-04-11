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Объемы экспорта из Пензенской области выросли в первый месяц 2022 года на 25,5%

09:14 | 11.04.2022 | Экономика

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Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Продукция на 17 млн. 619,2 тыс. долларов экспортирована из Пензенской области в январе 2022 года, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го. Такие данные обнародовал Пензастат.

Объемы экспорта из Пензенской области выросли в первый месяц 2022 года на 25,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом в страны СНГ вывезена продукция на 9 млн. 943,6 тыс. долларов, в дальнее зарубежье — на 7 млн. 675,6 тыс. долларов; рост к уровню предыдущего года составил 17,8% и 37,2% соответственно.

Объемы импорта в Пензенскую область выросли в январе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го на 93,7% — до 34 млн. 126,5 тыс. долларов.

Из стран СНГ в регион ввезена продукция на 4 млн. 842,9 тыс. долларов (+17,9%), из дальнего зарубежья — на 29 млн. 283,6 тыс. долларов, рост в 2,2 раза.

Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе 2022 года составил 51 млн. 745,7 тыс. долларов. По сравнению с январем предыдущего года он увеличился на 63,4%.

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