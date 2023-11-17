Проект главного финансового документа Пензы рассмотрен на заседании комиссии по бюджету и экономике гордумы Экономика

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Проект бюджета Пензы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов рассмотрели депутаты Пензенской городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по бюджету и экономике, которое состоялось в минувший четверг, 16 ноября.

Фото: Pgduma.ru

Прогнозируемый объем доходов бюджета на следующий год составит свыше 18,5 млрд. рублей, расходов — чуть более 19 млрд. рублей, дефицит — около 500 млн. рублей; на 2025–2026 годы доходы бюджета запланированы в объеме более 17,4 млрд. рублей и свыше 18 млрд. рублей, расходы — почти 16,9 млрд. рублей и более 17,5 млрд. рублей соответственно, профицит — около 540 млн. рублей ежегодно.

Как и в предыдущие годы, бюджет остается социально ориентированным. В 2024 году расходы на социальную сферу составят 66,9%, что на 0,5% больше показателей текущего года.

Ожидается, что в декабре проект бюджета с учетом поправок, предложенных депутатами в ходе обсуждений, будет рассмотрен на совместном заседании комиссий представительного органа муниципального образования.

После этого проект главного финансового документа Пензы будет вынесен на сессию, сообщает пресс-служба гордумы.