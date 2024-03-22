Николай Симонов встретился с делегацией китайской компании Shanghai Electric Group Экономика

Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Рабочая встреча председателя правительства Пензенской области Николая Симонова и делегации китайской компании Shanghai Electric Group состоялась в губернаторском доме Пензы в минувший четверг, 21 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Глава регионального кабинета министров поблагодарил инвесторов, отметив, что их приход на пензенскую землю имеет большое значение для экономики субъекта федерации.

Во время прошлогоднего визита в КНР делегации Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко был подписан протокол о намерениях по строительству производственных объектов. В рамках этого документа в Городищенском районе ведутся работы по возведению грибного комплекса. Открытие новых производств усилит экспортный потенциал Пензенской области.

«Президент Российской Федерации поставил перед страной масштабную задачу. К 2030 году российский агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть по сравнению с 2021 годом. Экспорт должен увеличиться в полтора раза. Пензенская область активно включилась в решение этой задачи», — сказал Николай Симонов.

Представители КНР напомнили о своем интересе по созданию производства «зеленого» метанола — экологически чистого топлива.

«У нашей компании большой опыт в производстве так называемой «зеленой» энергии. Мы готовы обсудить наше сотрудничество с пензенскими компаниями», — сказал представитель руководства Shanghai Electric Group Сун Юй.

Решено создать рабочую группу, которая просчитает экономическую составляющую проекта по производству «зеленого» метанола и возможность его реализации в Пензенской области.

Кроме того, представители региона посетят действующее производство этого топлива в Китае, сообщает пресс-служба облправительства.