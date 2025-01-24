Пензенская промышленность в 2024 году показала хорошие результаты — губернатор Экономика

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Промышленность Пензенской области в 2024 году показала хорошие результаты. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская промышленность в минувшем году показала хорошие результаты. Впервые объем отгруженной продукции ожидаем на уровне 500 млрд. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания ассоциации промышленников Пензенской области, которое состоялось в круглом зале облправительства в минувший четверг, 23 января.

«Устойчивые темпы роста идут вопреки экономическим санкциям», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что промышленным предприятиям на федеральном и региональном уровнях оказываются меры государственной поддержки.

«Также правительство Пензенской области содействует в обеспечении квалифицированными кадрами. В 2024 году на наши предприятия пришли работать около 700 молодых специалистов. Подготовку кадров продолжим в рамках проекта «Профессионалитет». Планируем создать три новых кластера», — написал губернатор.

«В 2025 году ожидаем от пензенских промышленных предприятий дальнейшего увеличения объемов отгруженной продукции», — добавил он.