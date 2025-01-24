Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1982 года рождения ударила бывшего супруга стулом по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Полицейские выяснили, что подозреваемая пришла к бывшему мужу домой, чтобы забрать себе общего ребенка. Мужчина отказал экс-супруге, на этой почве между ними начался скандал. В ходе конфликта женщина взяла деревянный стул и ударила им мужчину по голове, после чего вместе с ребенком ушла домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.