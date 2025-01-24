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Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело

10:34 | 24.01.2025 | Криминал

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Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1982 года рождения ударила бывшего супруга стулом по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что подозреваемая пришла к бывшему мужу домой, чтобы забрать себе общего ребенка. Мужчина отказал экс-супруге, на этой почве между ними начался скандал. В ходе конфликта женщина взяла деревянный стул и ударила им мужчину по голове, после чего вместе с ребенком ушла домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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