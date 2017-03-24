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В Пензенской области перед финалом игры «Умники и умницы» пройдет образовательная сессия

11:22 | 24.03.2017 | Образование

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Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Серия образовательных мероприятий для 25 участников финала игры «Умники и умницы» будет организована в Пензенской области с 27 по 30 марта.

В Пензенской области перед финалом игры «Умники и умницы» пройдет образовательная сессия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они пройдут под руководством сотрудников педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, Института регионального развития и музея-заповедника «Тарханы».

Мероприятия, которые состоятся на базе ПГУ и в «Тарханах», будут посвящены темам, связанным с жизнью и творчеством Михаила Лермонтова. Также программой предусмотрены экскурсии.

Тренировочная игра «Умники и умницы» пройдет 29 марта, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
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