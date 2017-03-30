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Семь человек претендуют на участие в финале игры «Умники и умницы» в Пензенской области

11:25 | 30.03.2017 | Образование

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Семь человек, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух отборочный туров, претендуют на участие в финальной игре «Умники и умницы» в Пензенской области в качестве основных. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Семь человек претендуют на участие в финале игры «Умники и умницы» в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что лучшими по итогам двух игр стали Дарья Белякова, Анастасия Есавкина, Ильдар Мусин, Анастасия Сибирева, Елена Фоменкова, Валерия Шайкина и Наталья Щепакина.

«Перед финалом игры пройдет жеребьевка, по результатам которой из семерки будет отобрана тройка агонистов — основных игроков. Остальные же 22 человека в финале будут иметь статус теоретика, что также дает им возможность стать победителем игры, заработав наибольшее количество баллов, правильно отвечая на вопросы», — добавили в министерстве.
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