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Мэр Пензы осмотрел участок на Шуисте, где планируется построить школу

11:07 | 02.04.2017 | Образование

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Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и руководитель городского управления капитального строительства Игорь Умнов осмотрели земельный участок, сформированный под строительство школы в микрорайоне Шуист.

Мэр Пензы осмотрел участок на Шуисте, где планируется построить школу

Фото: Penza-gorod.ru

«На данный момент Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства разработана проектно-сметная документация на строительство школы вместимостью 660 мест, получено положительное заключение государственной экспертизы», — сообщил Игорь Умнов в ходе выезда на место в воскресенье, 2 апреля.

Он пояснил, что пакет документов направлен в Минстрой России для включения в реестр экономически эффективных проектов.

«Для размещения образовательного учреждения сформирован земельный участок площадью 2,7 га в районе улицы Светлой, 1Б», — уточнил начальник управления капстроительства.

Виктор Кувайцев поинтересовался, каким образом будет осуществляться подключение новой школы к инженерным сетям.

Как пояснил Игорь Умнов, подключение к системе водоснабжения, водоотведения и электроснабжения предусмотрено от существующих сетей по улицам Клары Цеткин и Чапаева. Он добавил, что подключение к сетям ливневой канализации будет осуществляться с врезкой в проектируемый коллектор в районе улицы Чапаева.

Мэр Пензы поручил уделить этому вопросу пристальное внимание.

«Нужно спланировать мероприятия по строительству ливневого коллектора, чтобы он был обустроен ранее, чем возникнет необходимость подключения к нему школы», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проектной документацией предусмотрено размещение на земельном участке здания школы, объектов инженерной инфраструктуры, двух универсальных площадок для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольного поля, круговой беговой дорожки, совмещенной с прямой — для прыжков в длину.

Строительство новой школы на Шуисте позволит решить проблему второй смены в этом микрорайоне.
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