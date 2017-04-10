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Пензенский колледж архитектуры и строительства стал лауреатом всероссийского конкурса

10:58 | 10.04.2017 | Образование

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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский колледж архитектуры и строительства стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие колледжи России – 2017».

Пензенский колледж архитектуры и строительства стал лауреатом всероссийского конкурса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Решение принято НИИ социальной статистики, который является независимым негосударственным научно-исследовательским институтом по изучению общественного мнения и ежегодно проводит группу национальных, межрегиональных и региональных конкурсов.

Итоги подведены на основе опроса подрядных организаций, строительно-монтажных и производственных предприятий, представителей и должностных лиц отраслевых госорганов исполнительной власти, муниципальных образований и других организаций, сотрудничающих с учебным заведением.

Директор колледжа Елена Спильная награждена грамотой за высокую профессиональную подготовку студентов.

Теперь колледж получил право использовать логотип конкурса «Лучшие колледжи России – 2017», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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