Пензенский колледж архитектуры и строительства стал лауреатом всероссийского конкурса Образование Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский колледж архитектуры и строительства стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие колледжи России – 2017». © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Решение принято НИИ социальной статистики, который является независимым негосударственным научно-исследовательским институтом по изучению общественного мнения и ежегодно проводит группу национальных, межрегиональных и региональных конкурсов. Итоги подведены на основе опроса подрядных организаций, строительно-монтажных и производственных предприятий, представителей и должностных лиц отраслевых госорганов исполнительной власти, муниципальных образований и других организаций, сотрудничающих с учебным заведением. Директор колледжа Елена Спильная награждена грамотой за высокую профессиональную подготовку студентов. Теперь колледж получил право использовать логотип конкурса «Лучшие колледжи России – 2017», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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