Учителем года в Пензенской области стала Анна Макарова из Мокшана Образование

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Анна Макарова, преподающая русский язык и литературу в школе №1 поселка Мокшан, одержала победу в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2017», итоги которого объявлены в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 20 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Поздравляя ее с победой, губернатор Иван Белозерцев отметил, что высокий результат именно учителя русского языка является очень символичным.

Также он подчеркнул, что современный педагог нуждаются в более ощутимой поддержке, чем он зачастую получает.

«Мы говорим, что учителя любим, стараемся как-то проявить внимание, но давайте это делать более предметно и конкретно. Поэтому внесем изменения: до конца учебного года — до 25 мая — победитель [получит] 100 тыс. рублей, за второе место — 70 тыс., всем остальным — по 30 тыс. Это будет правильно», — сказал глава региона под бурные аплодисменты участников мероприятия.

Второе место по итогам конкурса поделили учитель истории Наталья Кузнецова из села Богословка и учитель начальных классов пензенского лицея №2 Ольга Поколявина.

Третье место заняли педагоги из Пензы — учитель физкультуры школы №36 Галина Акимова и учитель русского языка и литературы школы №58 Александр Данюк.