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В Пензенской области 20 человек напишут итоговое сочинение в дополнительный срок

14:05 | 02.05.2017 | Образование

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. 20 человек, среди которых учащиеся, повторно допущенные к итоговому сочинению или изложению, а также студенты средних специальных учебных заведений и выпускники прошлых лет, напишут в Пензенской области итоговое сочинение или изложение в предстоящую среду, 3 мая.

В Пензенской области 20 человек напишут итоговое сочинение в дополнительный срок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Написание итогового сочинения или изложения является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА).

Результатом работы является «зачет» или «незачет». К сдаче ЕГЭ и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие «зачет».

Выпускники прошлых лет, а также лица, обучающиеся по программам среднего профобразования, пишут итоговое сочинение по желанию.

Темы сочинения станут известны за 15 минут до его проведения. Время написания составит 3 часа 55 минут.

Во время написания сочинения или изложения запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, заметки, собственные орфографические и толковые словари, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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