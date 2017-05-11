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Более 70% пензенских пятиклассников написали ВПР по биологии на «4» и «5»

09:46 | 11.05.2017 | Образование

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Более 70% пятиклассников от общего числа школьников, участвовавших в написании всероссийских проверочных работ по биологии в Пензенской области, получили оценки «хорошо» и «отлично».

Более 70% пензенских пятиклассников написали ВПР по биологии на «4» и «5»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензенской области работу выполняли 10 тыс. 351 ученик. По итогам выполнения работ 52,1% детей выполнили работу на «хорошо» и 19,5% — «отлично», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.

В ведомстве уточнили, что в целом по России на «4» работы написали 47,5% учеников, а на «5» — 12,5%.

«Результаты ВПР будут использованы школами для совершенствования методик преподавания биологии», — добавили в министерстве.
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