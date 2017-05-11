17:33:14 Четверг, 11 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Шестеро пензенских студентов примут участие в международном финале олимпиады «IT-планета»

12:46 | 11.05.2017 | Образование

Печать

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Шестеро студентов из Пензенской области примут участие в международном финале X олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета».

Шестеро пензенских студентов примут участие в международном финале олимпиады «IT-планета»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Владислав Кубатин, Александр Тарасеев и Дмитрий Яровой из Пензенского государственного университета, а также Денис Лобанов, Артем Чивкин и Михаил Чинков из Пензенского государственного технологического университета вошли в число 360 финалистов олимпиады.

Международный финал пройдет в Сочи со 2 по 5 июня.

На олимпиаде встретятся молодые специалисты сферы информационно-коммуникационных технологий из стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

На протяжении четырех дней для участников пройдут лекции, мастер-классы, деловые игры и соревнования, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Актуальное
Читайте также
Суд признал право муниципальной собственности на невостребованные земли под Тамалой Пензенскую делегацию для участия во всемирном фестивале молодежи сформируют 15 мая
В Кузнецке началась подготовка к реконструкции фонтана В Пензе уроженец Молдавии приговорен к 8,5 годам колонии за убийство знакомого бродяги
В Пензе возбуждено дело по факту подкупа потерпевшего и свидетеля кражи из шиномонтажа В Городищенском районе неизвестные вырубили березы почти на 80 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама