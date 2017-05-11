Шестеро пензенских студентов примут участие в международном финале олимпиады «IT-планета» Образование

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Шестеро студентов из Пензенской области примут участие в международном финале X олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета».

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Владислав Кубатин, Александр Тарасеев и Дмитрий Яровой из Пензенского государственного университета, а также Денис Лобанов, Артем Чивкин и Михаил Чинков из Пензенского государственного технологического университета вошли в число 360 финалистов олимпиады.

Международный финал пройдет в Сочи со 2 по 5 июня.

На олимпиаде встретятся молодые специалисты сферы информационно-коммуникационных технологий из стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

На протяжении четырех дней для участников пройдут лекции, мастер-классы, деловые игры и соревнования, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.