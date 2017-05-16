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Александр Воронков возглавил пензенскую делегацию на форуме по проекту «Вагон знаний»

12:38 | 16.05.2017 | Образование

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков и начальник управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей ведомства Елена Мельникова принимают участие в форуме «Образовательно-туристский межрегиональный проект «Вагон знаний». Успешный старт. Новые перспективы», который проходит в Самаре во вторник, 16 мая.

Александр Воронков возглавил пензенскую делегацию на форуме по проекту «Вагон знаний»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На форум приехали также представители Самарской, Ульяновской и Саратовской областей, Башкирии и Мордовии.

В рамках форума намечено подвести первые итоги проекта «Вагон знаний» и обсудить его дальнейшее развитие. Планируется, что в новому учебном году к нему присоединятся Саратовская область и Мордовия.

Также участников форума ждет интерактив «Как мы путешествуем в «Вагоне знаний», который позволит им почувствовать себя в качестве туристов.

Итогом форума станет резолюция, включающая в себя предложения участников по дальнейшим стратегическим перспективам проекта «Вагон знаний», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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