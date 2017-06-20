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В Пензенской области стартуют резервные дни сдачи ЕГЭ

08:45 | 20.06.2017 | Образование

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Резервные дни сдачи единого государственного экзамена стартуют в Пензенской области во вторник, 20 июня.

В Пензенской области стартуют резервные дни сдачи ЕГЭ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

До 1 июля сдавать экзамены будут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, а также школьники и выпускники прошлых лет, не явившиеся на ЕГЭ или не завершившие выполнение работы по уважительным причинам.

В каждый резервный день на базе школ Пензы будет работать два пункта проведения экзаменов.

20 июня школьники смогут сдать географию, информатику и ИКТ, 21 июня — литературу, химию, физику, обществознание, 22 июня — биологию, историю и иностранные языки, 23 июня — устную часть экзамена по иностранным языкам.

28 июня будет организован экзамен по математике базового и профильного уровня, а 29 июня — по русскому языку.

Кроме того, 1 июня день будет отведен для сдачи всех учебных предметов, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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