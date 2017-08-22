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Пензенский губернатор отметил важность закрепления молодых специалистов на селе

15:03 | 22.08.2017 | Образование

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Главы муниципальных образований Пензенской области должны отслеживать потребность в кадрах в образовании, здравоохранении и социальной сфере, чтобы своевременно принимать меры, способствующие закреплению молодых специалистов на селе. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе визита в школу №2 имени Р.М. Сазонова в городе Белинском во вторник, 22 августа.

Пензенский губернатор отметил важность закрепления молодых специалистов на селе

Фото: Pnzreg.ru

«По программе развития сельских территорий на условиях софинансирования, в том числе и из регионального бюджета, для молодых специалистов выделяют жилищные сертификаты, которые позволяют приобрести квартиру либо построить дом», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что если для молодых специалистов будут строить жилье, села будут развиваться, а демографическая обстановка в них — улучшаться.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, школа №2 имени Р.М. Сазонова в Белинском полностью укомплектована педагогическими кадрами. В образовательной организации трудятся 35 учителей, в новом учебном году выходят на работу два молодых педагога.

1 сентября к занятиям приступят 520 детей, что на 13 больше, чем год назад. Впервые за парты сядут 63 первоклассника.

В 2017 года в трехэтажном здании 1959 года постройки был сделан капитальный ремонт, на который потрачено почти 8 млн. рублей.
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