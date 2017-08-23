Молодые пензенские инноваторы могут получить грант в размере 500 тыс. рублей Образование

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Молодые люди из Пензенской области в возрасте от 18 до 30 лет могут получить грант в размере 500 тыс. рублей на два года на развитие инновационного проекта в рамках программы «УМНИК».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минпрома региона, к ее участникам предъявляется ряд требований, в частности, претенденты не должны входить в число победителей программы прежних лет.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте проекта, отбор осуществляется в несколько этапов.

Так в Пензенской области три полуфинальных мероприятия уже прошло: в апреле — научно-практические конференции «Инновационные идеи молодых исследователей для АПК России» и «Современные информационные технологии», а также в июне — «Проблемы автоматизации и управления в технических системах».

До конца года в рамках полуфинала запланировано еще четыре события: в октябре — конференция «Актуальные проблемы медицинской науки и образования», молодежный инновационный форум и конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Теория и практика повышения эффективности строительных материалов», а также в ноябре — конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России» и «Инновационные технологии в экономике, информатике, медицине, биотехнологиях и образовании».

Финальный отбор состоится в рамках молодежного инновационного форума студентов, который намечен на 23 ноября.

Отбор проектов будет проходить по пяти приоритетным направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы» и «Биотехнологии».