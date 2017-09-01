Валерий Лидин поздравил учащихся сердобской школы с началом учебного года Образование

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поздравил учащихся и педагогов школы №4 города Сердобска с началом учебного года в ходе торжественной линейки, состоявшейся в пятницу, 1 сентября.

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«Быстро закончилось лето, но грусти нет, потому что мы снова все вместе. И впереди прекрасные школьные дни, полные событий, впечатлений, волнений и новых достижений», — отметил спикер регионального парламента, обращаясь к собравшимся.

Он призвал детей стремиться узнавать новое и прислушиваться к педагогам.

«Сегодня вы школьники, а завтра от ваших знаний будет зависеть очень многое, в том числе, и ваше будущее», — сказал Валерий Лидин.

Праздник продолжился театрализованным представлением для первоклассников.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, с 2016 года школа №4 города Сердобска входит в состав пензенской «Лиги новых школ» и является партнером «Школьной лиги Роснано».

В распоряжении учреждения находятся 69 компьютеров, 12 мультимедийных проекторов и пять интерактивных досок.

1 сентября 2017 года школа распахнула свои двери для 465 учащихся.