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Валерий Лидин поздравил учащихся сердобской школы с началом учебного года

13:24 | 01.09.2017 | Образование

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Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поздравил учащихся и педагогов школы №4 города Сердобска с началом учебного года в ходе торжественной линейки, состоявшейся в пятницу, 1 сентября.

Валерий Лидин поздравил учащихся сердобской школы с началом учебного года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Быстро закончилось лето, но грусти нет, потому что мы снова все вместе. И впереди прекрасные школьные дни, полные событий, впечатлений, волнений и новых достижений», — отметил спикер регионального парламента, обращаясь к собравшимся.

Он призвал детей стремиться узнавать новое и прислушиваться к педагогам.

«Сегодня вы школьники, а завтра от ваших знаний будет зависеть очень многое, в том числе, и ваше будущее», — сказал Валерий Лидин.

Праздник продолжился театрализованным представлением для первоклассников.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, с 2016 года школа №4 города Сердобска входит в состав пензенской «Лиги новых школ» и является партнером «Школьной лиги Роснано».

В распоряжении учреждения находятся 69 компьютеров, 12 мультимедийных проекторов и пять интерактивных досок.

1 сентября 2017 года школа распахнула свои двери для 465 учащихся.
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