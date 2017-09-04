Пензенские чиновники раз в квартал будут проводить уроки в школах Образование

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил министрам минимум раз в квартал выезжать в школы для общения с учениками.

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В ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 4 сентября, он поинтересовался у министра образования Александра Воронкова, в каких школах чиновники провели уроки в День знаний.

«Бурлаков Андрей — зампредседателя правительства — село Махалино Кузнецкий район, Владимир Викторович Стрючков — министр здравоохранения — Верхозим, […] Григорий Ефимович Кабельский побывал в училище олимпийского резерва», — доложил Александр Воронков.

Иван Белозерцев поинтересовался, где был зампред областного правительства Олег Ягов. Тот пояснил, что посетил три школы, однако урок провести ему не удалось.

«Не выполнили до конца поручение. […] Посещая последнее учебное учреждение, должны были провести занятие. Давайте-ка, выезжайте в одну из школ в течение недели, проведите занятие», — потребовал губернатор.

Он подчеркнул, что чиновники не должны забывать свои родные школы.

«Министры должны посещать школы, должны посещать высшие учебные заведения Пензенской области, средние специальные, выступать. […] Как минимум раз в квартал должны быть в образовательных учреждениях и вместе с учителями, педагогами формировать тему, с которой идти к детям», — сказал Иван Белозерцев.

Он поручил первому зампреду правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной взять данный вопрос на контроль.