В Пензе замдиректора колледжа осужден за взятку Образование

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 540 тыс. рублей назначено жителю Пензы, который, будучи заместителем директора колледжа, взял взятку в 13,5 тыс. рублей.

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Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города, также он лишен права занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года.

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Было установлено, что, являясь замдиректора колледжа, злоумышленник собственноручно подписал от имени директора договор оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. При этом он знал перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена на территории Пензенской области.

За заключение договора, а также выданные документы о прохождении иностранцами данного экзамена замруководителя учреждения получил денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению.

Злоумышленник признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке.

В итоге он был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Приговор вступил в законную силу.