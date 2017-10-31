Пензенские педагоги примут участие во всероссийском съезде учителей сельских школ Образование

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие в IV всероссийском съезде учителей сельских школ, который пройдет в Калуге 20 и 21 ноября.

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В ее состав войдут директора и учителя сельских школ, ученики которых показывают высокие результаты при сдаче ЕГЭ и ГИА, а также педработники, занятые в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. Кроме того, на съезд отправятся представители министерства образования Пензенской области, Института регионального развития и муниципальных органов управления образованием.

Ожидается, что всего мероприятие под названием «Потенциал сельской школы в модернизации российского образования и патриотическом воспитании школьников» объединит учителей из 60 субъектов России, а также представителей администрации президента РФ, правительства, сенаторов и депутатов Госдумы.

Предполагается, что в ходе работы будут рассмотрены вопросы развития инфраструктуры сельских школ, оснащения оборудованием, результаты мониторинга ЕГЭ и ГИА, методики и формы патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также опыт организации кадетских и казачьих классов.