В Пензенской области пройдет день правовой помощи детям Образование

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. День правовой помощи детям пройдет в Пензенской области в предстоящий понедельник, 20 ноября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, основной целью мероприятия является повышение уровня правовой культуры и грамотности несовершеннолетних и их родителей.

На базе многофункционального молодежного центра с 10.00 до 12.00 детей будут консультировать нотариусы, адвокаты, а также специалисты управлений Минюста, МВД, ФССП и ФСИН России по Пензенской области, органов образования и соцзащиты.

Также прием будет организован на базе многофункциональных центров в районах Пензенской области.

Особое внимание будет уделяться детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, выразившим желание принять их на воспитание.

В преддверии этого во всех образовательных организациях Пензенской области будут проведены тематические классные часы, круглые столы, диспуты, викторины, беседы, лекции и игры.