Елена Столярова помогла освободившемуся из колонии подростку поступить в колледж Образование

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова помогла подростку, освободившемуся из арзамасской воспитательной колонии, поступить в колледж.

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Как сообщается на сайте омбудсмена, несовершеннолетний 1,5 года отбывал наказание за кражу.

Его родители умерли, а опекуном была определена бабушка. После совершения юношей преступления она была лишена права опеки.

В связи с этим из воспитательной колонии подросток вернулся в детский дом и планировал получить профессиональное образование. В приеме в колледж ему отказали, сославшись на отсутствие свободных мест.

Елена Столярова обратилась в министерство образования Пензенской области с просьбой найти вариант зачисления подростка в колледж после подачи им заявления.

В настоящее время этот вопрос решен положительно.