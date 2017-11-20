Елена Столярова помогла освободившемуся из колонии подростку поступить в колледж
Печать
Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова помогла подростку, освободившемуся из арзамасской воспитательной колонии, поступить в колледж.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщается на сайте омбудсмена, несовершеннолетний 1,5 года отбывал наказание за кражу.
Его родители умерли, а опекуном была определена бабушка. После совершения юношей преступления она была лишена права опеки.
В связи с этим из воспитательной колонии подросток вернулся в детский дом и планировал получить профессиональное образование. В приеме в колледж ему отказали, сославшись на отсутствие свободных мест.
Елена Столярова обратилась в министерство образования Пензенской области с просьбой найти вариант зачисления подростка в колледж после подачи им заявления.
В настоящее время этот вопрос решен положительно.