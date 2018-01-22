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В Пензенской области выяснят, чем занимаются педагоги после закрытия сельских школ

10:34 | 22.01.2018 | Образование

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать занятость педагогов, лишившихся работы после закрытия школ в малых населенных пунктах.

В Пензенской области выяснят, чем занимаются педагоги после закрытия сельских школ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его сведениям, учителя с высшим образованием в результате реорганизации оказались не востребованы, а в тех школах, куда были переведены ученики, зачастую работают низкоквалифицированные специалисты.

«Разберитесь, направьте туда своего представителя. [...] Мы всегда можем предоставить возможность учителям работать в школах», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к министру образования Пензенской области Александру Воронкову в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 22 января.

Он отметил также, что на смену пожилым педагогам должны приходить молодые высококвалифицированные специалисты.
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