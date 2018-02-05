В Пензенской области психолого-педагогические службы будут созданы еще в 12 районах Образование

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Психолого-педагогические службы будут созданы еще в 12 районах Пензенской области в первой половине 2018 года. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 февраля.

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По его словам, зарплату специалистам будет выплачивать регион, а обеспечивать оргтехникой — муниципалитет.

Говоря о других мерах, которые планируется предпринять в связи с ЧП, произошедших в школах разных городов России за последние месяцы, министр пояснил, что намечено заняться повышением профессионального уровня педагогов.

«В рамках фестиваля «Инициатива» будет проведен однодневный форум-практикум со специалистами из Москвы», — сказал он.

В муниципальных районах Пензенской области действует 18 служб психолого-педагогической поддержки. В основном они функционируют в сельской местности.

Данные службы специализируются на работе с детьми и родителями, занимаются профессиональной подготовкой педагогов, в том числе классных руководителей.