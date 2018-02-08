Пензенский IT-колледж и школа города «Спутник» будут сотрудничать в сфере профориентации Образование

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Руководитель пензенского IT-колледжа Александр Фетисов и директор школы города «Спутник» Ольга Баландина договорились о совместной работе по профессиональной ориентации учащихся.

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В ходе встречи были намечены основные направления партнерства — мастер-классы для школьников, экскурсии в региональный отраслевой ресурсный центр по металлообработке, дни открытых дверей, презентации профессий и специальностей.

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В настоящее время обсуждаются детали договора о сотрудничестве между учебными заведениями, разрабатывается дорожная карта совместной работы.

Первое общее мероприятие запланировано на 13 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

В пензенском колледже информационных и промышленных технологий ведется подготовка по 19 специальностям, шесть из которых относятся к сфере IT.

В нем учатся 2 тыс. 71 человек, 760 из них, или 36% — по направлениям, связанным с информационными технологиями.