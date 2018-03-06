Пензенская команда отправится в Москву на «Робофест-2018» Образование

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. 27 человек в составе команды Пензенской области примут участие в X всероссийском молодежном робототехническом фестивале «Робофест-2018», который пройдет в Москве с 7 по 9 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, в состав сборной вошли представители Пензы — учащиеся центра развития творчества детей и юношества, лицея №73 и гимназии №53, а также колышлейской школы №1 и воспитанника центров молодежного инновационного творчества — «Вектор» и «Шаг в будущее».

Они поборются за победу в семи номинациях.

Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест» является одним из крупнейших в Европе и ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет.

Команда Пензенской области принимает участие в нем с 2014 года.