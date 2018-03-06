EN
17:17:32 Вторник, 6 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенская команда отправится в Москву на «Робофест-2018»

13:10 | 06.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. 27 человек в составе команды Пензенской области примут участие в X всероссийском молодежном робототехническом фестивале «Робофест-2018», который пройдет в Москве с 7 по 9 марта.

Пензенская команда отправится в Москву на «Робофест-2018»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, в состав сборной вошли представители Пензы — учащиеся центра развития творчества детей и юношества, лицея №73 и гимназии №53, а также колышлейской школы №1 и воспитанника центров молодежного инновационного творчества — «Вектор» и «Шаг в будущее».

Они поборются за победу в семи номинациях.

Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест» является одним из крупнейших в Европе и ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет.

Команда Пензенской области принимает участие в нем с 2014 года.
Актуальное
Читайте также
В Пензе показали, как будет организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ В Пензе обнаружили книгу Николая II
Пензенская область получит на строительство цирка 600 млн. рублей Пензенский губернатор призвал пересмотреть подходы к привлечению инвесторов
Зоопарк Пензы сделает бесплатным вход для детей с именами, как у братьев-медведей Товарищеский матч между аграрным вузом и сельхозхолдингом в Пензе собрал более 100 человек
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама