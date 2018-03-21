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В Пензенской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

11:05 | 21.03.2018 | Образование

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования стартовал в Пензенской области на базе губернского лицея в среду, 21 марта.

В Пензенской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его открыли экзамены по географии, а также информатике и ИКТ.

При этом была применена технология печати контрольно-измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в пункте проведения экзамена, как и в основной период ЕГЭ.

По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, досрочно экзамены сдают выпускники прошлых лет и те, кто по каким-либо причинам не может сделать это в основной период.

«Последний экзамен [будет] 11 апреля», — пояснил он.
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