Делегация из Германии посетит Пензу с рабочим визитом Образование

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Делегация Европейского университета Фленсбурга посетит Пензенский государственный университет (ПГУ) в рамках работы над созданием совместной магистерской программы с 23 по 28 апреля.

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Так, 10 студентов немецкого вуза будут принимать участие в различных мероприятиях кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» историко-филологического факультета пединститута имени В.Г. Белинского ПГУ. Им предстоит работать в составе жюри городского конкурса школьного творчества – фестиваля иностранных языков «Когда мы вместе».

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Кроме того, намечены открытые лекции и семинары педагогов из Фленсбурга, а также рабочая встреча по подготовке документации для открытия совместной магистерской программы двойных дипломов.

По словам начальника отдела языковой подготовки и международного тестирования Пензенского государственного университета Татьяны Разуваевой, визит делегации приурочен к проведению «Дней Германии в ПГУ», в рамках которых организована серия конкурсов для школьников и студентов по немецкому языку.

«Эти конкурсы проводятся при поддержке посольства Германии в РФ, которое предоставило различные призы для победителей и призеров. В частности, уже 23 апреля состоится награждение победителей конкурса перевода «Современная немецкая проза», — цитирует Татьяну Разуваеву пресс-служба ПГУ.