В Пензе конференция памяти Воейкова состоится 20–21 сентября Образование

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Всероссийская научно-практическая конференция «Становление физического развития и спортивного движения народонаселения царской России с 1909 до 1917 годы», посвященная 150-летию со дня рождения генерал-майора, видного деятеля российского олимпийского движения периода его становления Владимира Воейкова, состоится в Пензе 20–21 сентября.

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Согласно информационному письму, ее организуют министерство физической культуры и спорта области и Пензенский государственный университет.

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В вузе будет работать пять секций.

На них обсудят становление спорта в России, вклад Владимира Воейкова, государственные инициативы в области физической культуры на рубеже XIX–XX веков, зарождение олимпийского движения в России, проблемы современного олимпизма, теорию и методику физкультуры.

Также в программу конференции входит посещение культурно-исторического центра источника «Кувака», основанного Владимиром Воейковым, и его усадьбы в Каменке.

К участию приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели и работники образовательных учреждений.