Часть учебников поступит в пензенские школы после 1 сентября Образование

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Поставка в школы Пензенской области части учебников будет осуществлена в конце августа – начале сентября. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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Он отметил, что уже приобретено свыше 400 тыс. экземпляров, заключены контракты после выделения дополнительных средств.

«Поставка будет осуществляться в конце августа – начале сентября. Связано это с тем, что учебники будут издательствами допечатываться, […] на складах отсутствуют сейчас учебники по некоторым предметам, но обеспеченность будет в соответствии с нормативом», — пояснил глава регионального Минобразования в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 июля.

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Иван Белозерцев призвал зампреда правительства Олега Ягова проконтролировать, чтобы всем родителям школьников объяснили, что учебники будут предоставлены бесплатно в полном объеме, даже если будет небольшая вынужденная задержка.

«Если в мой адрес начнут поступать жалобы, вы будете наказаны, привлечены к дисциплинарной ответственности. У нас обязательно что-то не доведут до родителей, о чем-то недоскажут», — сказал губернатор, обращаясь к вице-премьеру региона.

На вопрос Ивана Белозерцева о том, достаточно ли денег на закупку учебников, Александр Воронков ответил, что средства на приобретение выделены «практически в полном объеме».

«У нас не выделяются средства на те учебники, которые пока еще не включены в федеральный перечень, а запрос из образовательных организаций идет. Мы перекрываем теми учебниками, которые есть в наличии», — уточнил министр.