EN
20:11:12 Пятница, 28 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские кадеты приняли присягу

16:29 | 28.09.2018 | Образование

Печать

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие посвящения в кадеты учеников школы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №70 состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 28 сентября.

Пензенские кадеты приняли присягу

Фото: 58.mchs.gov.ru

Перед началом церемонии дети продемонстрировали навыки и умения учеников кадетской школы — строевой подготовки, рукопашного боя и вязки узлов.

Затем в зал было внесено знамя школы, и прозвучал гимн Российской Федерации.

После этого учащиеся произнесли присягу кадета, пообещав быть верными своему долгу, строго выполнять устав школы и кодекс чести, а также отдавать все свои силы и знания во имя счастья и безопасности людей.

Со знаменательным событием кадетов и их родителей поздравил врио начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Павел Орлов.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Он пожелал учащимся крепкого здоровья и выразил надежду на то, что после школы они пополнят ряды сотрудников ведомства.

Также к ним обратился заслуженный спасатель Российской Федерации Геннадий Кабанов.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В нашем полку прибыло. Здравствуйте! Мы очень вам рады!» — произнес он слова, ставшие для таких церемоний доброй традицией.

Загрузка...
Читайте также
Лидер пензенских комсомольцев прокомментировал акцию против Фомина и реакцию на нее В Пензенской области валовой сбор зерновых и зернобобовых превысил 1,6 млн. тонн
Вадим Муравлев развеял слухи о грозящей Пензе эпидемии «МегаФон» предложил бесплатный доступ к популярным мобильным сервисам для занятых людей
В Пензенской области с начала года зарегистрировано 55 случаев бешенства животных В Пензе депутаты проверят деятельность НКО, занимающих муниципальные помещения
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама