Пензенские кадеты приняли присягу Образование

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие посвящения в кадеты учеников школы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №70 состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 28 сентября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Перед началом церемонии дети продемонстрировали навыки и умения учеников кадетской школы — строевой подготовки, рукопашного боя и вязки узлов.

Затем в зал было внесено знамя школы, и прозвучал гимн Российской Федерации.

После этого учащиеся произнесли присягу кадета, пообещав быть верными своему долгу, строго выполнять устав школы и кодекс чести, а также отдавать все свои силы и знания во имя счастья и безопасности людей.

Со знаменательным событием кадетов и их родителей поздравил врио начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Павел Орлов.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Он пожелал учащимся крепкого здоровья и выразил надежду на то, что после школы они пополнят ряды сотрудников ведомства.

Также к ним обратился заслуженный спасатель Российской Федерации Геннадий Кабанов.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В нашем полку прибыло. Здравствуйте! Мы очень вам рады!» — произнес он слова, ставшие для таких церемоний доброй традицией.