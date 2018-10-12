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Результаты проверки Рособрнадзора не скажутся на учебном процессе в ПГУ — ректор

12:41 | 12.10.2018 | Образование

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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Приостановление действия государственной аккредитации Пензенского государственного университета (ПГУ) в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений никак не отразится на учебном процессе в вузе. Об этом ИА «PenzaNews» заявил ректор ПГУ Александр Гуляков.

Результаты проверки Рособрнадзора не скажутся на учебном процессе в ПГУ — ректор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это никаким образом не отразится на студентах. Это обычная практика после проверки — как бы тщательно ни была подготовлена программа», — прокомментировал собеседник агентства приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 октября 2018 года.

Говоря о выявленных Рособрнадзором нарушениях, Александр Гуляков пояснил, что они, в частности, касаются некоторых формулировок.

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«У нас одна из проблем: мы указали, что выдаем дипломы государственного образца, а эксперты считают, что нельзя говорить «государственного образца» — мы даем дипломы, установленные министерством образования. Вот такая мелочь», — сказал ректор ПГУ.

Он добавил также, что в названии одной из программ написано «высшего образования» и не указано слово «основная».

Александр Гуляков уточнил, что данные методические недоработки в настоящее время устранены на 3/4.

По его словам, к 1 ноября вся документация будет приведена в соответствие с требованиями экспертов Рособрнадзора.

«Это обычная практика. Нет ни одного вуза, где бы они не сделали ни одного замечания по формальным признакам и не приостановили действие вот этой вот лицензии», — отметил руководитель крупнейшего вуза Пензы.

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