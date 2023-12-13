Прокуратура проверит информацию о поборах в кузнецкой школе №6 Образование

Кузнецк, 13 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура города Кузнецка Пензенской области проверит появившуюся в соцсетях информацию о поборах в школе №6.

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«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура города Кузнецка организовала проверку по появившейся в социальных сетях информации о понуждении родителей учеников первых классов школы №6 оплачивать нужды школы. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав детей на образование, в том числе законности взимания денежных средств с родителей учеников на добровольные пожертвования и нужды школы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.