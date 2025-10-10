17:19:19 Пятница, 10 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура взяла на контроль вопрос завершения ремонтных работ в школе №1 в Пачелме

13:05 | 10.10.2025 | Образование

Печать

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Пачелмского района Пензенской области взяла на контроль вопрос завершения ремонтных работ в школе №1 рабочего поселка Пачелма.

Прокуратура взяла на контроль вопрос завершения ремонтных работ в школе №1 в Пачелме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что между СОШ №1 рабочего поселка Пачелма и коммерческими организациями заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту здания и системы отопления школы. Согласно условиям контрактов, ремонт здания должен был завершиться до 25 августа, системы отопления — до 15 сентября текущего года. В нарушение закона подрядчиками работы своевременно выполнены не были, при этом заказчиком надлежащий контроль за ходом и сроком работ не осуществлялся», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство внесло представления директору школы и руководителям коммерческих организаций.

«По результатам прокурорского вмешательства образовательная организация направила подрядчикам соответствующие претензии о выплате штрафа и неустойки за несвоевременное выполнение ремонта», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что завершение ремонтных работ и надлежащая организация учебного процесса остаются на контроле надзорного ведомства.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика Призывники не будут привлекаться к выполнению задач СВО — военком Пензенской области
В Пензенской области учреждениям образования передано 12 новых школьных автобусов В Пензе теплом обеспечено 95% жилого фонда
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама