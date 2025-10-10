Прокуратура взяла на контроль вопрос завершения ремонтных работ в школе №1 в Пачелме Образование

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Пачелмского района Пензенской области взяла на контроль вопрос завершения ремонтных работ в школе №1 рабочего поселка Пачелма.

«Установлено, что между СОШ №1 рабочего поселка Пачелма и коммерческими организациями заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту здания и системы отопления школы. Согласно условиям контрактов, ремонт здания должен был завершиться до 25 августа, системы отопления — до 15 сентября текущего года. В нарушение закона подрядчиками работы своевременно выполнены не были, при этом заказчиком надлежащий контроль за ходом и сроком работ не осуществлялся», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство внесло представления директору школы и руководителям коммерческих организаций.

«По результатам прокурорского вмешательства образовательная организация направила подрядчикам соответствующие претензии о выплате штрафа и неустойки за несвоевременное выполнение ремонта», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что завершение ремонтных работ и надлежащая организация учебного процесса остаются на контроле надзорного ведомства.