10:28:15 Воскресенье, 29 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Новые аварийные бригады заступили на смену в пензенском микрорайоне Север

09:46 | 29.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Новые аварийные бригады сменили те, что работали всю ночь в микрорайоне Север города Пензы, где пока без тепла остаются 59 жителей в девяти домах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые аварийные бригады заступили на смену в пензенском микрорайоне Север. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На помощь пензенским коммунальщикам, работающим над восстановлением тепла, пришли бригады из Заречного», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе подчеркнули, что на месте организовано горячее питание, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за ночь была произведена замена 2 км 100 метров трубопровода диаметром 57 мм. В настоящий момент продолжаются работы по прокладке трубопровода диаметром 25 мм в жилые дома на улице Нестерова.
Актуальное
Читайте также
Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад Дополнительные горячие линии организованы в Пензе из-за перебоев в подаче тепла
Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире В Пензенской области за год автотранспортом перевезены более 60 млн. пассажиров
В библиотеке имени Лермонтова пензенцы отметят годовщину со дня основания региона В Сердобске не плативший алименты молодой отец отработает 80 часов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама