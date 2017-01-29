Новые аварийные бригады заступили на смену в пензенском микрорайоне Север ЖКХ

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Новые аварийные бригады сменили те, что работали всю ночь в микрорайоне Север города Пензы, где пока без тепла остаются 59 жителей в девяти домах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«На помощь пензенским коммунальщикам, работающим над восстановлением тепла, пришли бригады из Заречного», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе подчеркнули, что на месте организовано горячее питание, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за ночь была произведена замена 2 км 100 метров трубопровода диаметром 57 мм. В настоящий момент продолжаются работы по прокладке трубопровода диаметром 25 мм в жилые дома на улице Нестерова.