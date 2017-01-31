Трудившихся над восстановлением тепла в Пензе поощрят материально ЖКХ

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить благодарственные письма и организовать мероприятия, в рамках которых материально отметить работников, трудившихся над восстановлением тепла в региональном центре после аварии на ТЭЦ-1.

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«Я отмечаю слаженную работу правительства Пензенской области, администрации города Пензы, представителей группы «Т Плюс», всех теплоснабжающих организаций, которые оказали поддержку в нештатной ситуации», — сказал глава региона.

Он также обратил особое внимание на вклад рядовых специалистов — представителей аварийно-восстановительных бригад.

«Они работали круглые сутки в сильный мороз, их самоотверженный труд не должен остаться без внимания», — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил провести торжественные мероприятия не только в рамках конкретных предприятий жилищно-коммунальной сферы, но и на муниципальном уровне — в администрации города Пензы, сообщает пресс-служба регионального правительства.