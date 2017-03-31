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В вопросах благоустройства власти Пензы делают ставку на взаимодействие с жителями — мэр

11:35 | 31.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Власти Пензы уделяли особое внимание инициативам жителей при реализации проектов по благоустройству в 2016 году и намерены развивать сотрудничество с неравнодушными гражданами в будущем. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

В вопросах благоустройства власти Пензы делают ставку на взаимодействие с жителями — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному Собранию, чиновникам необходимо советоваться с людьми, спрашивать у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки. Необходимо, чтобы сами жители определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь и нужно поддерживать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства», — отметил он.

Виктор Кувайцев напомнил, что с 2015 года в Пензе проводится конкурс социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления.

«Для участия в конкурсе в 2016 году было представлено 46 проектов, из которых по итогам их оценки отобрано 25. Грантовая поддержка из бюджета города составила около 6 млн. рублей, при этом сумма собственных средств граждан составила почти 4 млн. рублей», — уточнил мэр Пензы.

По его словам, опыт этого конкурса показал, что только при наличии активной гражданской позиции жителей и максимального доверия к власти с их стороны можно добиться успешной реализации любых городских проектов.

«Большая роль в работе с жителями отведена народным избранникам, поэтому мы и в дальнейшем рассчитываем на совместную работу с депутатами городской думы и их соучастие в решении вопросов, направленных на благо жителей Пензы», — резюмировал Виктор Кувайцев.
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